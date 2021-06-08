В Кировской области осудят виновника ДТП, в котором погибла девятилетняя девочка

В легковушке находились пятеро человек, четверо из них пострадали и один погиб. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области перед судом предстанет виновник ДТП, в котором погибла девятилетняя девочка. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

Трагедия произошла 25 декабря 2020 года на трассе «Вятка», вблизи деревни Подгорцы Юрьянского района. 53-летний мужчина за рулем фургона Mercedes-Benz выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Хендэ». В легковушке в тот момент находилась семейная пара и три ребенка возрастом 17, 9 и 2 лет. От удара они сильно пострадали. Девятилетняя девочка погибла.

Сейчас уголовное дело вместе с обвинительным заключением отправлено в суд. Вскоре виновнику аварии вынесут приговор. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.