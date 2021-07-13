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Происшествия13 июля 2021 13:07

В Кирове во время поездки в троллейбусе пострадала 10-месячная девочка

Госпитализировать ее не пришлось, малышка отделалась ушибами
Маргарита Акагиева
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Упал ребенок сам, или его уронил родитель, неизвестно. Фото: vk.com/gibdd43

Упал ребенок сам, или его уронил родитель, неизвестно. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове в ДТП в троллейбусе пострадала десятимесячная девочка. Госпитализация ей не потребовалась. Об этом рассказали в областной ГИБДД.

Инцидент произошел 12 июля в 17.10 у дома №69 по Октябрьскому проспекту. В момент движения троллейбуса в салоне упал пассажир. Был это родитель с ребенком, или сама девочка упала на пол, неизвестно. В ведомстве уточняют, что в итоге малышка получила травмы, однако отделалась легким испугом. Госпитализировать ее не пришлось.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло четыре ДТП, в которых пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Погибших нет.