В Кирове во время поездки в троллейбусе пострадала 10-месячная девочка

Упал ребенок сам, или его уронил родитель, неизвестно. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове в ДТП в троллейбусе пострадала десятимесячная девочка. Госпитализация ей не потребовалась. Об этом рассказали в областной ГИБДД.

Инцидент произошел 12 июля в 17.10 у дома №69 по Октябрьскому проспекту. В момент движения троллейбуса в салоне упал пассажир. Был это родитель с ребенком, или сама девочка упала на пол, неизвестно. В ведомстве уточняют, что в итоге малышка получила травмы, однако отделалась легким испугом. Госпитализировать ее не пришлось.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло четыре ДТП, в которых пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Погибших нет.