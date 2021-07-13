В Белой Холунице 8-летний ребенок получил травмы после наезда мотоциклиста

Водитель мотоцикла «ИЖ-П-5» не справился с управлением и не успел вовремя среагировать. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 12 июля, в Белой Холунице молодой мотоциклист без прав сбил 8-летнего мальчика-пешехода. Авария произошла в 18 часов 13 минут на улице Октябрьской у дома №58. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

По предварительным данным, 18-летний водитель мотоцикла «ИЖ-П-5» не справился с управлением и не смог вовремя среагировать на, идущего по дороге, ребенка. В результате аварии мальчик получил травмы. К счастью, все остались живы.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло четыре ДТП, в которых четыре человека получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.