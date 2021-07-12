Появились подробности смертельного ДТП в Афанасьевском районе

«Буханка» практически полностью смяла переднюю часть легковушки. Фото: vk.com/gibdd43

В результате автомобильной аварии в Афанасьевском районе погиб один человек, два получили травмы. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В субботу днем, 10 июля, на 856 км автодороги Кострома-Шарья-Киров-Пермь произошла смертельная автомобильная авария. По предварительной информации, на трассе столкнулись Renault LOGAN и УАЗ. «Буханка» практически полностью смяла переднюю часть легковушки. Оба водителя оказались зажатыми внутри автомобилей. Из поврежденных машин их извлекали с помощью специального оборудования спасатели местного пожарного гарнизона.

- В результате происшествия 45-летний водитель автомобиля Renault погиб, - сообщили в ГИБДД. - Водитель и 52-летний пассажир автомобиля УАЗ получили травмы и были госпитализированы.

За прошедшие выходные дни на территории Кировской области произошло двадцать три ДТП, в которых один человек погиб и тридцать шесть получили травмы, в том числе два несовершеннолетних.