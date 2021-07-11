В Афанасьевском районе водителей легковушек зажало в салонах после встречного столкновения

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД для установления всех причин произошедшего. Фото: vk.com/chp_dtp_kirov

В субботу, 10 июля, в Афанасьевском районе произошло смертельное ДТП. Авария случилась на 856 км федеральной трассы Киров-Афанасьево-Пермь. Об этом сообщили в одном из районных пабликов.

По информации очевидцев, столкнулись два встречных автомобиля "УАЗ" и "Рено Логан". Удар был настолько сильным, что обоих водителей зажало в салонах машин. За жизнь одного из низ боролись медики, однако спасти его так и не удалось. Травмы получил и один из пассажиров легковушки. К счастью, он остался жив.