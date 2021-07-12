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Общество12 июля 2021 10:38

Жителям Кировской области требуется более 20 лет, чтобы накопить миллион рублей

Регион находится на 64 месте среди субъектов РФ
Андрей Сергеев
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Быстрее всех собрать миллион получится у жителей Чукотки.

Быстрее всех собрать миллион получится у жителей Чукотки.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Кировская область заняла 64 место в рейтинге регионов по способности населения накопить крупную сумму. Соответствующее исследование предоставило агентство «РИА Рейтинг».

Среднестатистическому жителю Кировской области потребуется 21,8 года, чтобы накопить на банковском счете один миллион рублей.

- В модели накопления предполагалось сбережение ежемесячно десяти процентов от размера медианной зарплаты в регионе, - уточнили эксперты агентства.

Россиянину, согласно исследованию, необходимо чуть менее 18 лет, чтобы накопить сумму в миллион рублей. Быстрее всех собрать миллион получится у жителей Чукотки - менее восьми лет. А в Кабардино-Балкарии жителем придется откладывать деньги 25 лет.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Кировской области 14% населения живет за чертой бедности. Читать