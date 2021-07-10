В Вятскополянском районе утонула 32-летняя женщина

Местные жительницы пришли отдохнуть на берег Вятки. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Вятскополянском районе произошла очередная трагедия на воде. Об этом рассказали в областном УМВД.

ЧП случилось на днях, на Вятке у села Слудка. Две местные жительницы отправились отдыхать на пляж, и одна из них пошла купаться. Вскоре женщина скрылась под водой и уже не вынырнула. Вторая отдыхающая попыталась спасти подругу, но не смогла ее найти. Тело утонувшей смогли разыскать в ходе поисков и достать из воды. Известно, что погибшей было 32 года.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким женщины.

Полиция напоминает кировчанам: необходимо соблюдать правила безопасности на воде: не нырять в незнакомых местах, отдыхать на официально разрешенных пляжах и не злоупотреблять алкоголем. «Комсомолка» недавно писала подробные советы, как распознать тонущего человека и помочь ему. Прочитать их можно здесь.