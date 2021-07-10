Прогноз погоды в Кирове на 10 и 11 июля: жарко, сухо, малооблачно

Погода будет жаркой - самое то, чтобы поваляться в тенечке! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жара никак не отступает! «Комсомолка» подготовила для кировчан прогноз погоды на 10 и 11 июля с помощью сервисов rp5.ru.

Суббота, 10 июля, вновь выдастся жаркой. С утра местами может пройти слабый дождь. Уже к 10 часам температура воздуха поднимется до +27 градусов. Погода будет облачной, сильного ветра не предвидится. Порывы могут составлять до 10 м/с. Атмосферное давление - в норме.

В воскресенье, 11 июля, будет небольшая передышка. Максимальное значение температуры воздуха в этот день составит +24 градуса, ближе к 15 часам. Погода обещает быть ясной и малооблачной, сильного ветра вновь ждать не стоит, но могут быть порывы до 7-11 м/с. Атмосферное давление - в норме.

Долгосрочный прогноз на июль можно прочитать здесь.