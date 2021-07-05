Прогноз погоды на июль 2021 в Кирове: снова жара и засуха

Во второй декаде июля в Кировскую область может вновь прийти жаркая и засушливая погода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Метеорологи-любители подготовили для кировчан долгосрочный прогноз погоды на июль. Пока невозможно сказать со стопроцентной точностью, однако существует немаленькая вероятность установления очередного засушливого периода.

СНОВА ЖАРА

Среднемесячная температура месяца прогнозируется на 0,5-1 градус ниже климатической нормы - как раз из-за похолодания в конце июля. Однако это не значит, что стоит спешно доставать из шкафов теплую одежду.

- Такое отклонение от нормы говорит о том, что месяц ожидается около климатической нормы, а не холодный. Однако такая аномалия в прогнозе формируется в основном за счет холодной третьей декады, а как известно, прогноз с заблаговременностью 20 дней и более весьма неточен. Если установится блокирующий антициклон, то июль может выйти в «плюс», - сообщает паблик «Любительская Метеорология в Кирове».

По прогнозам, именно он должен вновь накрыть наши края. Как следствие, с 5 июля температура воздуха будет только расти. В районе десятых чисел в регион вновь может прийти засуха и температура за +30 градусов. Однако по восточной периферии антициклона возможны затоки холодного воздуха, что облегчит жару.

По данным gismeteo.ru, на текущей неделе действительно стоит ожидать сильного потепления: уже в среду обещается повышение температуры воздуха до +27 градусов днем. В субботу же он прогреется до +30. Никаких осадков - солнце и тепло. Жара пойдет на спад лишь с 15 июля: в этот день термометры покажут отметку в +23 градуса.

ОЧЕРЕДНАЯ ЗАСУХА?

Количество осадков в течение месяца ожидается в пределах нормы; менее ее - по юго-западу и западу региона. Сейчас все это зависит от установления блокирующего антициклона. Однако усиления и развития засухи метеорологи-любители не исключают, прогнозируя дефицит осадков до середины месяца. По данным погодного сервиса, слабые дожди в Кирове начнутся с 14 июля с перерывами в два-три дня.

А вот в третьей декаде июля не исключен и избыток дождей - из-за установления высотной ложбины над нашими краями. Оно же станет причиной прохладной погоды - на 2-3 градуса ниже нормы. Однако такой прогноз нельзя назвать достоверным, уточняют метеорологи-любители. По прогнозу gismeteo.ru, в эти дни температура воздуха будет балансировать от +22 до +25 градусов. Первое более-менее серьезное выпадение осадков ожидается 28 июля.