Суд вынес приговор экс-начальнику управления культуры Омутнинского района

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения права занимать должности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-начальника управления культуры Омутнинского района признали виновным в растрате денежных средств. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

- Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных или муниципальных учреждениях, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что уголовное дело экс-начальника управления культуры Омутнинского района состоит из нескольких эпизодов. Так, будучи в должности директора детского лагеря «Колокольчик», он растратил имущество учреждения - закупал оборудование и расходные материалы для изготовления сувениров, а потом безвозмездно их передавал своему знакомому. Позже, уже в должности главы управления, присвоил часть денег, выдаваемых на проведение мероприятий.