В Омутнинске бывшего начальника управления культуры осудят за хищение бюджетных денег

Вскоре мужчина предстанет перед судом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омутнинске бывший «культурный» работник похитил казенные деньги. Вскоре он предстанет перед судом. Информацию сообщили в областном Следственном комитете.

Будучи директором детского лагеря «Колокольчик», мужчина на казенные деньги закупил оборудование и расходные материалы для изготовления сувениров. После он передал приобретенное своему знакомому, чтобы совместно в дальнейшем делать прибыль, соответственно, растратил имущество лагеря.

Позже, уже в должности начальника управления культуры Омутнинского района, присвоил часть денег, выдаваемых на проведение городской общественной акции в райцентре. Для этого пришлось внести в документы ложные сведения, что он и сделал. Деньги ему дали, но потратил он их, конечно, на себя. Такую же схему он после провернул во время проведения профилактической и культурной акций.

Вину в хищении казенных средств мужчина признал. Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением.