Водитель мопеда погиб в ДТП на трассе в Санчурском районе

53-летний водитель мопеда Motoland потерял управление над транспортным средством. Фото: vk.com/gibdd43

В Санчурском районе в результате автомобильной аварии погиб водитель мопеда. Информацию о ДТП сообщили в областной Госавтоинспекции.

В среду утром, 7 июля, на 38 км автодороги Яранск-Санчурск-Марий Эл произошла смертельная авария. По предварительной информации, 53-летний водитель мопеда Motoland потерял управление над транспортным средством и перевернулся.

- В результате происшествия мужчина погиб, - сообщили в ГИБДД.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло четыре ДТП, в которых один человек погиб и четыре получили травмы.