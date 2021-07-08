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Происшествия8 июля 2021 11:17

Водитель мопеда погиб в ДТП на трассе в Санчурском районе

Авария произошла утром на трассе Яранск-Санчурск-Марий Эл
Источник:kp.ru
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53-летний водитель мопеда Motoland потерял управление над транспортным средством. Фото: vk.com/gibdd43

53-летний водитель мопеда Motoland потерял управление над транспортным средством. Фото: vk.com/gibdd43

В Санчурском районе в результате автомобильной аварии погиб водитель мопеда. Информацию о ДТП сообщили в областной Госавтоинспекции.

В среду утром, 7 июля, на 38 км автодороги Яранск-Санчурск-Марий Эл произошла смертельная авария. По предварительной информации, 53-летний водитель мопеда Motoland потерял управление над транспортным средством и перевернулся.

- В результате происшествия мужчина погиб, - сообщили в ГИБДД.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло четыре ДТП, в которых один человек погиб и четыре получили травмы.