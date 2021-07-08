Отчет о «Марадыковском» заслушают после выборов

Производственно-технологический комплекс создадут на базе бывшего объекта по уничтожению химического оружия. Фото: архив «КП»

Отчет федерального экологического оператора об организации производственно-технического комплекса «Марадыковский», который должен был прозвучать перед депутатами в ходе июльской «пленарки», перенесли на октябрь 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Кировской области.

- От оператора поступило письмо о невозможности принять участие в предстоящем пленарном заседании в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, - уточнили в пресс-службе.

Получается, что доклад о «Марадыковском» заслушают уже депутаты седьмого созыва ОЗС, которых изберут в сентябре 2021 года.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что «Марадыковский» получил положительное заключение государственной экспертизы. Читать