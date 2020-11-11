«Марадыковский» получил положительное заключение государственной экспертизы

Производственно-технологический комплекс создадут на базе бывшего объекта по уничтожению химического оружия. Фото: архив «КП»

Комплекс по утилизации отходов «Марадыковский» соответствует экологическим требованиям. К такому выводу пришли эксперты Росприроднадзора, которые провели государственную экспертизу проектной документации объекта.

- Экспертной комиссией государственной экспертизы установлено соответствие представленных материалов требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, - сообщили в пресс-службе правительства.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования утвердила положительное заключение проектной документации сроком на четыре года своим приказом от 30.10.2020 № 1476. со сроком действия заключения четыре года.

Строительство комплекса по утилизации отходов «Марадыковский» начнется в 2021 года. Работы планируют завершить 2023 году.

Напомним, что производственно-технологический комплекс создадут на базе бывшего объекта по уничтожению химического оружия «Марадыковский».

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