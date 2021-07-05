Пожар вспыхнул в четыре часа утра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Белохолуницком районе произошел пожар в магазине. Пострадавших нет, но вот товар спасти не удалось. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

ЧП произошло в селе Каменное 4 июля. Огонь в магазине разгорелся в 04.10, по данным МЧС. В результате происшествия человеческих жертв нет, а вот зданию торговой точки досталось. Пострадали потолок и стены изнутри по всей площади помещения, а весь товар сгорел. Предположительная причина пожара - неисправность электрооборудования, считают спасатели.

Всего за минувшие выходные в Кировской области зафиксировали восемь пожаров. Погибших и пострадавших в них, к счастью, нет. А вот в минувшую пятницу в Макарье произошла трагедия: в огне погибла 57-летняя женщина. Подробнее - здесь.