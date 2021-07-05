В Макарье пожар унес жизнь 57-летней женщины

Огонь вспыхнул жилом доме на улице Заводской. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Следователи устанавливают причины пожара в Котельничском районе, в котором погибла 57-летняя женщина, сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

Пожар произошел в пятницу, 2 июля, в селе Макарье. Огонь вспыхнул жилом доме на улице Заводской - загорелся диван. При разборе завалов спасатели обнаружили тело 57-летней женщины.

- По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение женщины с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в ведомстве.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.