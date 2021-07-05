Кировская «ЭкоЯрмака» подешевела до 173 миллионов рублей

Общая площадь объекта - 5510,7 квадратных метров. Фото: avito.ru

Несмотря на небывалый рост цен на недвижимость, в Кирове продолжают дешеветь коммерческие площади, по крайней мере, это касается ТЦ «ЭкоЯрмака», который за несколько месяцев потерял в цене 27 миллионов рублей. На данный момент объект продается за 173 миллиона рублей. Соответствующее объявление опубликовано на популярной торговой интернет-площадке.

Потенциальному покупателю предлагают сам рынок, подвал под ним, подвал склада и антресольный этаж с фудкортом. Общая площадь объекта - 5510,7 квадратных метров. Земельный участок в 11 тысяч квадратных метров продается вместе со зданием.

Стоит отметить, что недвижимость продается банком «Хлынов» на публичных торгах на электронной площадке.