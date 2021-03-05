В Кирове выставили на торги рынок в ТК «ЭкоЯрмарка» за 200 миллионов рублей

Покупателю предлагают здание рынка, два подвала и антресольный этаж с фудкортом. Фото: avito.ru

В Кирове продают здание рынка в ТК «ЭкоЯрмарка» за 200 миллионов рублей. Объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке. За эту сумму потенциальному покупателю предлагают сам рынок, подвал под ним, подвал склада и антресольный этаж с фудкортом. Общая площадь объекта - 5510,7 квадратных метров. Земельный участок в 11 тысяч квадратных метров продается вместе со зданием.

Продавец уточняет, что из плюсов у рынка - «отличное расположение, удобные подъездные пути и транспортная доступность». Также у здания есть парковка, видеонаблюдение, отопление от газовой котельной и прочие примечательные особенности. В объявлении также сказано, что в комплексе при желании можно использовать под любой другой вид торговли.

Стоит отметить, что объект выставлен на публичные торги на электронной площадке. Срок подачи заявок для участия - с 8 февраля по 10 марта.