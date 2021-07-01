Государственные надзорные органы оценят качество воздуха в Кирове

Жители Озерков до сих пор жалуются на неприятный запах в микрорайоне. Фото: Фото: admkirov.ru

Ситуацию с загрязнением воздуха в Кирове продолжают мониторить. Об этом рассказали в областном правительстве.

24 и 26 июня местные жители Озерков сообщали о задымлении и неприятном запахе в районе, поэтому проверки предприятий продолжаются. 30 июня ревизия прошла на ООО «Энерго», куда направились представители регионального Минохраны окружающей среды, природоохранной прокуратуры и областного управления Роспотребнадзора. На неприятный запах в городе жалуются и жители Юго-Западного района Кирова. Там его источником могут быть местные предприятия.

Федеральный надзор за состоянием качества воздуха могут осуществлять госорганы. В частности, такие полномочия есть у региональных управлений Росприроднадзора и Роспотребнадзора, а также у прокуратуры. Областное министерство охраны окружающей среды направило в эти ведомства обращения, чтобы те дали оценку ситуации с атмосферным воздухом в Кирове.