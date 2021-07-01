В Яранске пытаются найти подрядчика на реставрацию «Дома купца Родыгина»

В настоящее время в здании располагается краеведческий музей. Фото: google.ru/maps

В Яранске вновь ищут подрядчика, который займется ремонтно-реставрационными работами по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Дома купца Родыгина», расположенного по улице Кирова, д. №9. Соответствующий аукцион опубликован на портале Госзакупок.

Ранее аналогичный аукцион, объявленный в апреле, признали несостоявшимся.

- Электронный аукцион признан несостоявшимся согласно ч. 16 ст.66 44-ФЗ в связи с тем, что по окончанию срока подачи заявок не подано ни одной заявки, - говорится в протоколе комиссии.

В текущем аукционе власти решили увеличить максимальную цену контракта с 2 миллионов 103 тысяч рублей до 2 миллионов 707 тысяч рублей. Согласно технической документации, будущему подрядчику предстоит обновить фасад, кровлю и окна задания, а также отремонтировать отмостки. Если контракт будет заключен, то работы все работы планируют завершить не позднее 29 октября 2021 года.

Напомним, что в настоящий момент в здании находится «Яранский краеведческий музей».