«Дом купца Родыгина» в Яранске ждет реставрация

В настоящее время в здании располагается краеведческий музей. Фото: google.ru/maps

В Яранксе планируют провести ремонтно-реставрационные работы по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Дом купца Родыгина», расположенного по улице Кирова, д. №9. Соответствующий аукцион опубликован на портале Госзакупок.

Согласно технической документации, будущему подрядчику предстоит обновить фасад, кровлю и окна задания, а также отремонтировать отмостки. Максимальная цена контракта составляет 2 миллиона 103 тысячи рублей. Источник финансирования - средства субсидии из областного бюджета, районного бюджета, физических и юридических лиц.

Заявиться на конкурс можно до 27 апреля. Сами же работы планируют начать с 1 июля, а завершить не позднее 16 августа 2021 года.