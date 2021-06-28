Мужчина не заметил девочку и завалил ее опилом. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Фаленском районе вынесли приговор трактористу, по чьей вине погибла семилетняя девочка. Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

Напомним, трагедия произошла 19 марта 2021 года. Семилетняя девочка в тот день пришла к своим родителям на ферму в Талице. Осужденный в тот момент, управляя трактором, сгребал в кучу опил. Мужчина, вопреки своим обязанностям, не убедился, что в опасной зоне нет посторонних, и не заметил девочку. В итоге он завалил ребенка опилом. Малышка погибла.

Свою вину в совершенном мужчина признал. Суд вынес приговор: полтора года ограничения свободы.