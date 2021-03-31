В Фаленском районе семилетнюю девочку насмерть завалило опилом на ферме

Тракторист не заметил девочку и завалил ее опилом. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Фаленском районе семилетняя девочка случайно погибла на ферме. Сейчас все обстоятельства ее смерти устанавливаются. Подробности сообщает Следственный комитет по Кировской области.

Трагедия произошла 19 марта. В тот день девочка пошла на ферму, где работали ее родители. Один из местных рабочих, тракторист, при помощи отвала сгребал в кучу опил. Не заметив ребенка, он вывалил свой груз прямо на нее. В результате девочка погибла - от тяжести либо задохнувшись. Точные обстоятельства пока неизвестны.

Тракториста допросили как подозреваемого. Сейчас назначены судебно-медицинская и инженерно-техническая экспертизы. Все обстоятельства и условия гибели ребенка устанавливаются. Следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».