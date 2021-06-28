В Кировской области за минувшие три дня утонули трое детей

Все трагедии произошли на Вятке в разных регионах области. Фото: Анастасия РОМАНОВА

На Вятке за минувшие пятницу и субботу утонули трое детей; еще один погиб в результате несчастного случая на воде. Сейчас областной Следком проводит проверку. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

25 июня на водоемах региона произошло сразу две трагедии. Первая произошла днем в Первомайском районе Кирова. С Вятки в больницу привезли 12-летнего мальчика, который получил травмы при купании. Какие - ведомство не уточняет. Несмотря на помощь медиков, ребенок, к сожалению, скончался в больнице.

В тот же день около 14 часов произошел еще один несчастный случай - в Мурыгино. 11-летний мальчик также купался в Вятке. К сожалению, ребенок утонул.

26 июня произошло еще две трагедии на воде. В Белохолуницком районе 14-летний мальчик утонул, купаясь в Вятке у села Полом. В тот же день в Слободском погиб 17-летний подросток. Его тело до сих пор ищут.

Кировчанам напоминают: не оставляйте детей без присмотра на водоемах и научите их правилам безопасности. Подробные советы - здесь.