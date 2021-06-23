В Кирове русло реки Чахловица засыпали кирпичами и бетонными блоками

Русло реки завалили строительным мусором. Фото: vk.com/onfkirov

Многострадальную речку Чахловицу никак не оставят в покое. На этот раз местные жители заметили, что уровень воды в ней заметно поднялся, а скорость течения снизилась вдвое. Оказалось, что кто-то перекрыл русло речки строительными отходами, передают активисты реготделения ОНФ.

На месте обнаружили бетонные блоки, кирпичи и другой мусор. Местные жители полагают, что это сделал один из членов соседнего садоводства, чтобы река теперь протекала через его участок. Чего он, собственно, и добился. Вода в Чахловице в итоге стала застаиваться, как в болоте, из-за снизившейся скорости течения.

Активисты ОНФ направили обращение в региональное министерство охраны окружающей среды - далеко не первое, связанное с несчастной речкой. Недавно общественники узнали, что в нее сливают сточные воды. Подробнее - здесь.