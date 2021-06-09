Власти: активисты ОНФ не обращались в минохраны окружающей среды из-за ситуации с рекой Чахловица

Специалисты берут пробы воды в речке и осматривают водоем. Фото: vk.com/onfkirov

Недавно мы писали о том, что вода в речке Чахловица вновь позеленела и обрела неприятный запах из-за сброса сточных вод. Сей факт обнаружили активисты ОНФ, которые также сообщили, что такое происходит уже не в первый раз, и они направили обращение в областное министерство охраны окружающей среды.

Меж тем в пресс-службе ведомства рассказали «Комсомолке», что никаких обращений от активистов не поступало. Сейчас проводится проверка состояния речки.

- Специалисты регионального учреждения «Областной природоохранный центр» осматривают берег реки на предмет следов возможных сбросов загрязняющих веществ, а также берут пробы воды. По результатам проверки будут приняты меры реагирования. В ведомстве подчеркивают, что региональный ОНФ не обращался к ним с сообщениями о загрязнении реки Чахловицы.

В пресс-службе также заметили, что в конце 2020 года ведомство выявило факт сброса предприятием сточных вод в речку. Тогда юридическое и должностное лицо организации заплатили штрафы - 150 и 50 тысяч рублей соответственно.