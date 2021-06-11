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Общество11 июня 2021 13:22

В Кирсе прокуратура нашла нарушения в работе пришкольного лагеря

В столовой хранились просроченные продукты, а на площадке нашли арматуру
Маргарита Акагиева
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На детской площадке нашли торчащую из земли арматуру. Фото: прокуратура Кировской области

На детской площадке нашли торчащую из земли арматуру. Фото: прокуратура Кировской области

С начала наступления сезона в детских лагерях, загородных и пришкольных, проводятся проверки. Проблемы возникли у кирсинского образовательного учреждения. Прокуратура, по сообщению пресс-службы ведомства, нашла многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и безопасности детей.

Так, в столовой нарушали температурные условия хранения продуктов и держали просроченную еду. А на игровой площадке нашли торчащую арматуру. Стоит напомнить, что случаи подобного травмирования уже когда-то случались.

Директору школы внесли представление, после чего все нарушения устранили. Проверки будут продолжаться.