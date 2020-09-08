На кировских улицах пострадали два ребенка: прокуратура начала проверку

Оба ребенка получили серьезные травмы на кировских улицах. Фото: прокуратура Кировской области

Кировские улицы становятся опасны для пешеходов. Как минимум два ребенка получили травмы практически на ровном месте: посреди дороги и на детской площадке. Об этом сообщает прокуратура региона.

Первый случай произошел 7 сентября на улице Воровского. Ребенок запнулся об один из металлических штырей, торчащих возле пешеходного перехода, запнулся и упал. Мальчик серьезно пострадал, пришлось вызывать «скорую». Информация об этом появилась в соцсетях.

Во втором случае, произошедшем ранее, ребенок получил травмы на детской площадке по улице Свердлова. Об этом сообщили в соцсетях, а также в местных СМИ. Как известно, ребенок также серьезно пострадал.

Сейчас прокуратура начала проверку по обоим фактам. В первом случае ведомство установит, виновны ли в случившемся ответственные за обеспечение безопасности улично-дорожной сети в Кирове. Во втором случае проверку пройдет УК, обслуживающая дом, возле которого пострадал ребенок.