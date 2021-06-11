340 миллионов рублей выделят Кировской области на переселение граждан из аварийного жилья

Всего в 2021 году для переселения граждан из аварийного жилья планируется построить 7 домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировская область получит субсидию в размере 340 миллионов рублей в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Средства выделит госкорпорация Фонд содействия реформированию ЖКХ, деньги пойдут на переселение граждан из аварийного жилья, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В региональном министерстве строительства, энергетики и ЖКХ уточнили, что субсидия пойдет на оплату муниципальных контрактов на возведение многоквартирных домов, а также на покупку жилья на вторичном рынке.

Добавим, что областное правительство в текущем году рассчитывает переселить из аварийного жилья 1200 человек.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что министерство строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области возглавил Игорь Селезнев. Читать