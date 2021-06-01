Игорь Селезнев занял министерское кресло в правительстве Кировской области

Игорь Селезнев родился в Кирове 9 января 1972 года. Фото: kirovreg.ru

Очередные кадровые перестановки произошли в правительстве Кировской области. Игорь Селезнев официально перешел из управления проектной деятельности в министерство строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области. Соответствующий указ подписал губернатор Кировской области Игорь Васильев.

На новом посту Игорь Николаевич займется работой в сфере строительства, газификации, энергетики, энергосбережения, жилищно-коммунального хозяйства и обращения с ТКО.

Напомним, ранее в правительство Кировской области вернулся Георгий Барминов, заменивший на посту министра спорта и молодежной политики Анну Альминову.

СПРАВКА «КП»

Игорь Селезнев родился 9 января 1972 года в Кирове. Имеет два высших образования по специальностям: «Экономика и управление» и «Евро-менеджмент». Работал в различных коммерческих банках. Кроме того, с 1998 по 2000 год был советником губернатора Кировской области по вопросам экономики и финансов. С апреля 2020 по 1 июля 2021 года возглавлял управление проектной деятельности при правительстве Кировской области.