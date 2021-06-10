КОИБы появятся на выборах в Кировской области

КОИБ распознает бюллетени с надежностью 99,9%. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области подсчет голосов избирателей на предстоящих выборах в Государственную думу и Законодательное собрание доверят роботам. Об этом сообщается на сайте региональной избирательной комиссии.

- На заседании принято постановление об использовании на территории Кировской области технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), - говорится на сайте Избиркома.

Комплексы обработки избирательных бюллетеней позволят повысить скорость подсчета голосов и избежать фальсификации на выборах. Стоит отметить, что КОИБ распознает бюллетени с надежностью 99,9%, то есть не более одной ошибки распознавания на 1000 обработанных экземпляров.

Напомним, что 19 сентября 2021 года состоится Единый день голосования. Жителям Кировской области предстоит выбрать депутатов Государственной думы и Законодательного собрания. Известно, что выборы в региональный парламент обойдутся областному бюджету в 54 миллиона рублей.