Выборы в ОЗС обойдутся бюджету Кировской области в 54 миллиона рублей

Вероятнее всего региональные выборы состоятся в Единый день голосования - 19 сентября. Фото: Иван МАКЕЕВ

На проведение выборов в Законодательное собрание Кировской области планируют предусмотреть 54 миллиона 182 тысячи рублей. Именно такая сумма отражена в законопроекте о корректировке областного бюджета, который внесен на рассмотрение в региональный парламент. Расходы планируют компенсировать за счет увеличения доходов и перераспределения средств.

Корректировки в главный финансовый документ рассмотрят в четверг, 17 июня, в ходе очередного пленарного заседания. Кроме того, депутаты определят дату проведения выборов в ОЗС, вероятнее всего региональные выборы состоятся в Единый день голосования - 19 сентября.

Напомним, что в текущем году жителям Кировской области предстоит выбрать депутатов Законодательного собрания. В настоящее время интересы граждан представляют 54 парламентария, в седьмом созыве число депутатских мандатов будет сокращено до 40 - 27 избираются по одномандатным округам, 13 - по партийным спискам.