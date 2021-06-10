В Афанасьевском районе водитель «семерки» столкнулся со встречным грузовиком

К счастью, госпитализация водителю «лекговушки» не потребовалась. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 9 июня, в Афанасьевском районе 55-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 врезался в грузовик. Авария произошла в 6 часов 50 минут на 857 км трассы Кострома - Шарья - Киров - Пермь. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель «семерки» поворачивал с дороги налево, не убедившись в безопасности своего маневра. В это время на встречном движении в него въехала грузовая машина с прицепом марки «Вольво». В результате аварии водитель «ВАЗа» получил травмы. К счастью, госпитализация мужчине не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 3 ДТП, в которых три человека получили травмы. Одно из них случилось в Омутнинском районе, где под колоса легкового автомобиля попал водитель мопеда.