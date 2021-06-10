В Омутнинском районе водитель мопеда угодил под колеса автомобиля

В результате ДТП водитель мопеда получил травмы. Фото: vk.com/gibdd43

В поселке Песковка Омутнинского района водитель мопеда попал под колеса отечественной легковушки. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В среду утром, 9 июня, около дома №68 на улице Ленина произошла автомобильная авария. По предварительной информации, 63-летний водитель мопеда врезался в попутный автомобиль LADA Largus.

- В результате происшествия водитель мопеда получил травмы, - сообщили в ГИБДД. - Госпитализация ему не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых три человека получили травмы.