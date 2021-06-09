В Кирове прикрыли еще один игровой клуб

До суда подозреваемый будет находится под подпиской о невыезде Фото: Олег УКЛАДОВ

Кировские полицейские пресекли деятельность очередного незаконного игрового клуба. На этот раз 34-летний местный житель организовал его в одном из помещений на улице Пролетарской. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники полиции установили, что клуб работал с апреля текущего года. Во время обыска они изъяли 9 компьютеров со специальным программным обеспечением и денежные средства. На мужчину завели уголовное дело по статье 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».

До решения суда подозреваемый будет находится под подпиской о невыезде. Максимальное наказание, которое ему грозит - два года лишения свободы.

Напомним, что это уже не первый подобный случай в нашем городе. Так, 12 марта этого года, на улице Пролетарской полицейские закрыли подпольное казино.