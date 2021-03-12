В Кирове на улице Пролетарской закрыли подпольное казино

В Кирове пресекли деятельность игрового клуба. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кирове в нежилом помещении одного из домов на улице Пролетарской с февраля 2020 года по март 2021-го 41-летний мужчина незаконно организовал игровой клуб. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

В ходе расследования сотрудники ведомства выяснили, что мужчина проводил азартные игры с использованием специального оборудования, а также сети «Интернет». В отношении него возбуждено уголовное дело ч.1 ст.171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр вне игровой зоны).

Отметим, что согласно законодательству РФ разрешенные игорные зоны находятся только в Алтайском, Приморском и Краснодарском крае, Калининградской области и Республике Крым.

Сотрудники СК напоминают, что при обнаружении незаконных игровых клубов, граждане могут обратиться по телефону: 8 (8332) 485-100 либо написать письмо на электронную почту ведомства kirov@sledcom.ru.