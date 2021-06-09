В 2021 году услугами аэропорта «Победилово» воспользовались 115 тысяч человек

Прирост пассажиропотока в 2021 году обусловлен открытием новых авиамаршрутов. Фото: pobedilovo.com

За пять месяцев текущего года услугами аэропорта «Победилово» воспользовались 115 тысяч человек. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, пассажиропоток увеличился в два раза, сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

- Прирост пассажиропотока в 2021 году обусловлен открытием новых авиамаршрутов в Калугу, Уфу, Сочи и Екатеринбург, - пояснили в региональном министерстве транспорта.

Кроме того, с 1 июня 2021 года для жителей региона открылся еще один авиарейс - Киров-Калининград. Перевозку пассажиров осуществляет авиакомпания «РусЛайн» на самолетах Bombardier.