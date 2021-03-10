Из Кирова можно будет улететь в Калиниград

Рейсы из Кирова запланированы два раза в неделю по средам и субботам. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 июня кировчане смогут летать Калиниград прямым рейсом. Перевозку пассажиров будет осуществлять авиакомпания «РусЛайн». Полеты планируют выполнять на самолетах Bombardier CRJ-100/200.

Согласно расписанию на сайте авиакомпании, рейсы из Кирова запланированы два раза в неделю по средам и субботам, а из Калининграда - по субботам и вторникам. Стоимость билетов - от 8 тысяч рублей. Ознакомиться с полным расписанием и условиями перелета можно на сайте «РусЛайн».

Напомним, что в январе текущего года также были запущены три новых направления в Уфу, Калугу и Екатеринбург. Кроме того, в 2021 году областные власти планируют провести масштабную реконструкцию аэропорта.