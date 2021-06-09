Появились подробности пожара в жилом доме в центре Кирова

В результате пожара обгорели обрешетка крыши по всей площади, часть стен дома снаружи и изнутри общая площадь пожара - около 200 кв. метров. Фото: 43.mchs.gov.ru

В среду, 9 июня, в 01.49 произошел пожар в многоквартирном деревянном доме на Октябрьском проспекте. По прибытии пожарных подразделений открытым огнем был охвачен первый подъезд и крыша здания, сообщили в пресс-службе МЧС по Кировской области.

Спасатели незамедлительно эвакуировали пятнадцать человек. Кроме того, двум жильцам и одному ребенку понадобилась помощь. Двенадцатилетнего мальчика пришлось вызволять из горящего дома через окно, а со второго этажа спасатели на руках вынесли пенсионерку.

По уточненным данным, в происшествии пострадали два человека, погибших нет. В настоящее время 18 человек временно размещены в гостинице «Губернская». В администрации города сообщили, что прорабатывается вариант предоставления пострадавшим жилья из маневренного фонда.

На данный момент дознаватели устанавливают причину пожара. Проводится расследование.