Как Киров готовится к празднованию своего 647-летия

На улицах Кирова наносят новую разметку и очищают город от мусора. Фото: admkirov.ru

В Кирова завершается подготовка к празднованию Дня города, которое состоится 12 июня. Власти областного центра оценили масштабность работ подрядных организаций и их соответствие намеченному плану. Об этом сообщили в горадминистрации.

На сегодняшний большинство магистральных улиц города приведены в порядок. В ближайшее время на них будет обновлена дорожная разметка. Кроме того, завершается покраска остановок, опор освещения и пешеходных ограждений. Парки и скверы очищают от мусора и благоустраивают на общественных территориях тротуары и газоны. Места массового скопления людей уже обработаны от клещей.

Напомним, что в этом году празднование Дня города пройдет в оффлайн режиме. Для кировчан подготовлена обширная развлекательная программа.