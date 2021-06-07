Программа мероприятий на День города в Кирове 2021: концерты, гуляния и спортивные состязания

На Театральной площади в День города состоятся традиционные праздничные мероприятия. Фото: администрация города Кирова

12 июня кировчане будут отмечать сразу два праздника в одном - День города, которому исполняется 647 лет, и День России. Администрация уже утвердила развлекательную программу. «Комсомолка» составила для вас афишу праздничных мероприятий и концертов, которые пройдут в Кирове в День города.

НАЧИНАЕМ ПРАЗДНОВАТЬ ЗАРАНЕЕ

Развлекательные мероприятия в Кирове начнутся еще до самого дня празднования. Так, 10 июня в 15.00 в ДК «Космос» пройдет церемония чествования одаренных детей «Гордость Вятки», приуроченная к Дню Города. Мероприятие посвятят лучшим школьникам, воспитанникам учреждений допобразования, творческих коллективам, лауреатам и дипломантам всероссийских и международных конкурсов и олимпиад.

11 июня горожане смогут посетить Вятскую филармонию, где с 16 до 19 часов пройдет торжественный вечер, посвященный 647-летию Кирова.

ИДЕМ ГУЛЯТЬ НА ДЕНЬ ГОРОДА!

12 июня на Театральной площади для кировчан подготовят праздничное мероприятие, посвященное обеим датам. Начнется оно в 12.00 и продлится до 17.00. В Александровском саду с 13.00 до 17.00 будет проходить фестиваль студенческого творчества «Student's time».

В главных парках города также пройдут развлекательные мероприятия:

- Кочуровский парк: с 12.00 до 18.00 - праздничная программа «Город, в котором я живу»;

- Парк Победы: с 12.00 до 14.00 - праздничное мероприятие, посвященное обеим датам;

- парк имени Гагарина: с 13.00 до 16.00 - концертно-развлекательная программа «Город детства»;

- парк «Аполло»: с 12.00 до 16.00 - праздничная программа;

- парк имени Кирова: с 12.00 до 15.00 - молодежный фестиваль «Гранит».

Концерты и развлекательные мероприятия подготовили на многих городских площадках и ДК: в Лянгасово, Бахте, Нововятском районе, Коминтерне, Порошино и других.

ЗА СПОРТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

Пройдут в праздничный день и оздоровительные мероприятия. Так, на Октябрьском проспекте с 10.00 до 13.00 состоится чемпионат и первенство Кирова по картингу «Асфальтовое кольцо». С 13 часов на этом же месте начнется соревнование кубка России по дуатлону, которое продлится до 20 часов вечера.

Спортсмены смогут также поучаствовать в фестивале ГТО, который пройдет в парке имени Кирова с 10 до 17 часов. На стадионе «Динамо» в 12 часов начнется чемпионат по боксу. А в спортшколе «Юность» состоится чемпионат и первенство Кирова по танцевальному спорту.

УЛИЦЫ ГОРОДА

Жители и гости Кирова смогут прокатиться по двум праздничным маршрутам. 12 июня с 12 до 14 часов по улицам будет ходить экскурсионный автобус, который познакомит с 10 топ-местами любимого города. А с 22.30 до 23.30 на маршрут выйдет праздничный троллейбус.

На пешеходной части улицы Спасской с 11 до 17 часов откроется выставка народных промыслов «Вятский Арбат». Кировчане смогут посмотреть на чужие творения и даже поучаствовать в мастер-классах по созданию таких же. Кроме того, горожан будут ожидать интерактивные концертные программы.

В этот день также откроется «Первая космическая улица» - переулок между зданиями музея имени Циолковского. Кировчане смогут поприсутствовать на мероприятии, которое начнется в 11 часов.

ПРОЕЗД ЗАКРЫТ

На время празднования Дня города в Кирове традиционно перекрывают некоторые улицы, а также запрещают стоянку и остановку транспорта. Посмотреть этот список можно здесь.