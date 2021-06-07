День города-2021 в Кирове: список перекрытых улиц

На время празднования Дня Города перекроют несколько улиц. Фото: Алексей БУЛАТОВ

12 июня в Кирове отмечается День города и День России. В связи с проведением множественных праздничных мероприятий и концертов некоторые дороги традиционно перекрываются в эту дату. Горадминистрация утвердила их перечень в соответствующем постановлении.

Остановку и стоянку транспорта запретят:

11 июня:

- с 06 до 19 часов - улица Казанская (от Красноармейской до Орловской);

- с 19.00 до 20.30 12 июня - Октябрьский проспект (от Красноармейской до Некрасова);

- с 19.00 до 18.00 12 июня - улицы Карла Либкнехта (от Преображенской до Спасской), Карла Маркса (от Преображенской до Спасской), проезд на Театральную площадь (у дома №63 по Карла Маркса).

Движение транспорта (кроме участвующего в мероприятиях) запретят на следующих улицах:

11 июня:

- с 06.00 до 19.00 - улица Казанская (от Красноармейской до Орловской).

12 июня:

С 07.00 до 20.30:

- Октябрьский проспект (от Воровского до Некрасова; для троллейбусов - от Красноармейской до Некрасова);

- улица Пролетарская (от Дерендяева до Октябрьского проспекта);

- улица Милицейская (от Октябрьского проспекта до Карла Маркса);

- улица Азина (от Октябрьского проспекта до улицы Горького).

С 07.00 до 18.00:

- улица Карла Либкнехта (от Преображенской до Спасской).