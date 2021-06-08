Кировскую УК «Доверие» хотят лишить лицензии

Компания не передала техдокументацию на 31 многоквартирный дом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировская Госжилинспекция исключила из реестра многоквартирные дома, находящиеся в управлении УК «Доверие». Саму организацию могут лишить лицензии. Об этом сообщили в областном правительстве.

Всего у организации в управлении был 31 многоквартирный дом. Компания допустила грубые нарушения требований, а именно - не передала техдокументацию на здания. В 2021 году в ее отношении вступили в силу два постановления о привлечении руководителя к ответственности. Лицензионная комиссия региона на ближайшем заседании рассмотрит вопрос об обращении в суд с заявлением о лишении компании права управления домами.

Собственники помещений вправе самостоятельно выбрать себе новую УК. Если они не примут решения, им назначат временную организацию.

Напомним, в апреле и мае 2021 года лицензии отобрали у четырех компаний: «Луч», «ЖСК», «УК Почин», «УК Ленинского района».