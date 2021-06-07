В Котельничском районе иномарка не поделила дорогу с лосем

При столкновении с лосем автомобиль «Шкода Рапид» получил серьезные повреждения. Фото: vk.com/gibdd43

В субботу, 5 июня, в Котельничкском районе 32-летний водитель «Шкода Рапид» врезался в лося. Авария произошла на 467 км трассы Кострома - Шарья - Киров - Пермь. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным водитель иномарки не успел вовремя среагировать при виде дикого животного и наехал на него. В результате ДТП он и еще два пассажира получили травмы. Помимо шофера госпитализация потребовалась еще и 32-летней женщине и 23-летнему мужчине.

Напомним, что за минувшую пятницу и выходные дни на территории Кировской области произошло 24 ДТП, в которых 1 человек погиб, 32 получили травмы. Так, в Советском районе в результате столкновения с автомобилем скончался 53-летний мотоциклист, который вылетел на «встречку».