В Советском районе при столкновении с легковушкой погиб 53-летний мотоциклист

Мотоциклист погиб на месте после столкновения с встречным автомобилем «УАЗ». Фото: vk.com/gibdd43

В пятницу, 4 июня, в Советском районе в результате аварии погиб 53-летний мотоциклист. ДТП произошло в 17 часов 30 минут на 13 км трассы Советск – Лебяжье – Грехово. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным водитель мотоцикла «Мотоленд» совершал обгон, выехав на полосу встречного движения. На большой скорости он врезался в автомобиль «УАЗ». В результате аварии мужчина погиб, а его 34-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован.

За прошедшие пятницу и выходные дни на территории Кировской области произошло 24 ДТП, в которых 1 человек погиб, 32 получили травмы.