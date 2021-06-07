В Кирове в день возвращения паломников из Великорецкого крестного хода перекроют несколько улиц

Из-за пешей колонны верующих автомобильное движение на многих улицах Кирова перекроют с раннего утра. Фото: admkirov.ru

Во вторник, 8 июня, завершается шествие Великорецкого крестного хода. В этот день верующие возвращаются в Киров. В связи с этим по многим улицам города будет перекрыто автомобильное движение. Об этом сообщили в горадминистрации.

Так, движение временно перекроют уже с 6 утра по улицам Московской, Казанской, Горбачева и Урицкого. Кроме того, с 7.00 автомобилисты не смогут ездить по новому мосту через реку Вятку и далее - от улицы Дзержинского до Луганской. Во второй половине дня с 13.00 путь машинам будет временно перекрыт по улицам Луганской и Ломоносова.

Подробнее со списком улиц, которые будут закрыты для прохождения пешей колонны можно ознакомиться на официальном сайте администрации города.