Великорецкий крестный ход-2021: какие улицы перекроют в Кирове

Традиционно на время шествия в городе перекрываются дороги.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
3 июня в Кирове начнется Великорецкий крестный ход. По традиции, в городе перекрывают несколько улиц, чтобы паломники могли пройти беспрепятственно. Их список опубликовала горадминистрация в соответствующем постановлении.
Напомним, что расписание шествия вы можете посмотреть здесь.
ГДЕ ЗАПРЕТЯТ ОСТАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТ
На несколько дней кировчанам запретят стоянку и остановку транспорта на парковках и проезжей части по маршруту следования паломников.
2 июня с 19.00 до окончания шествия колонны 3 июня:
- ул. Горбачева (от Лесной до Ленина);
- ул. Ленина (от Молодой Гвардии до Профсоюзной);
- ул. Профсоюзная (от Ленина по мосту через Вятку до ул. Слободской тракт);
- ул. Слободской тракт (от Профсоюзной до Проезжей);
- ул. Проезжая (от Павла Корчагина до ул. Талица (поворот на Порошино)).
3 июня с 06.00 до окончания шествия колонны:
- ул. Павла Корчагина (от Проезжей до Баумана);
- ул. Баумана (от Павла Корчагина до Семашко);
- ул. Семашко (от Баумана до Искры);
- ул. Искры (от Семашко до границы Кирова).
8 июня с 06.00 до окончания шествия колонны:
- ул. Московская (от Дерендяева до Казанской). Исключения - северный проезд по Карла Либкнехта, парковки на Театральной площади со стороны домов №37 и 39 по улице Московской;
- ул. Казанская (от Московской до Горбачева);
- ул. Горбачева (от Казанской до Лесной);
- ул. Урицкого (от Орловской до Горбачева).
КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ В КИРОВЕ
Движение транспорта прекратят на нескольких участках.
2 июня с 18 до 00 часов:
- ул. Горбачева (от Лесной до Казанской);
- ул. Урицкого (от Орловской до Горбачева).
3 июня с 09 часов до окончания шествия колонны:
- ул. Ленина (от Воровского до Профсоюзной);
- ул. Профсоюзная (от Ленина, далее по мосту через Вятку, до ул. Слободской тракт);
- ул. Слободской тракт (от Профсоюзной до Проезжей);
- ул. Проезжая (от Павла Корчагина до ул. Талица (поворот на Порошино));
- ул. Павла Корчагина (от Проезжей до Баумана);
- ул. Баумана (от Павла Корчагина до Семашко);
- ул. Семашко (от Баумана до Искры);
- ул. Искры (от Семашко до границы Кирова).
5 июня с 12 до 18 часов и 6 июня с 05 до 09 часов:
- ул. Урицкая (от Красноармейской до Орловской);
- ул. Орловская (от Урицкого до Казанской).
Ограничения не распространяются на автобусы, перевозящие паломников.
8 июня с 07 часов до окончания шествия колонны:
- от границы Кирова до транспортной развязки и подхода к новому мосту через Вятку;
- новый мост и далее по Дзержинского до Луганской;
- ул. Московская (от Дерендяева до Казанской);
- ул. Горбачева (от Казанской до Лесной);
- ул. Урицкого (от Орловской до Горбачева).
8 июня с 13 часов до окончания шествия колонны:
- ул. Луганская (от площади XX партсъезда до ул. Ломоносова);
- ул. Ломоносова (от Луганской до Московской);
- ул. Московская (от Ломоносова до Казанской);
- ул. Казанская (от Московской до Горбачева).