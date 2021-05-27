Великорецкий крестный ход-2021: какие улицы перекроют в Кирове

Традиционно на время шествия в городе перекрываются дороги. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

3 июня в Кирове начнется Великорецкий крестный ход. По традиции, в городе перекрывают несколько улиц, чтобы паломники могли пройти беспрепятственно. Их список опубликовала горадминистрация в соответствующем постановлении.

Напомним, что расписание шествия вы можете посмотреть здесь.

ГДЕ ЗАПРЕТЯТ ОСТАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТ

На несколько дней кировчанам запретят стоянку и остановку транспорта на парковках и проезжей части по маршруту следования паломников.

2 июня с 19.00 до окончания шествия колонны 3 июня:

- ул. Горбачева (от Лесной до Ленина);

- ул. Ленина (от Молодой Гвардии до Профсоюзной);

- ул. Профсоюзная (от Ленина по мосту через Вятку до ул. Слободской тракт);

- ул. Слободской тракт (от Профсоюзной до Проезжей);

- ул. Проезжая (от Павла Корчагина до ул. Талица (поворот на Порошино)).

3 июня с 06.00 до окончания шествия колонны:

- ул. Павла Корчагина (от Проезжей до Баумана);

- ул. Баумана (от Павла Корчагина до Семашко);

- ул. Семашко (от Баумана до Искры);

- ул. Искры (от Семашко до границы Кирова).

8 июня с 06.00 до окончания шествия колонны:

- ул. Московская (от Дерендяева до Казанской). Исключения - северный проезд по Карла Либкнехта, парковки на Театральной площади со стороны домов №37 и 39 по улице Московской;

- ул. Казанская (от Московской до Горбачева);

- ул. Горбачева (от Казанской до Лесной);

- ул. Урицкого (от Орловской до Горбачева).

КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ В КИРОВЕ

Движение транспорта прекратят на нескольких участках.

2 июня с 18 до 00 часов:

- ул. Горбачева (от Лесной до Казанской);

- ул. Урицкого (от Орловской до Горбачева).

3 июня с 09 часов до окончания шествия колонны:

- ул. Ленина (от Воровского до Профсоюзной);

- ул. Профсоюзная (от Ленина, далее по мосту через Вятку, до ул. Слободской тракт);

- ул. Слободской тракт (от Профсоюзной до Проезжей);

- ул. Проезжая (от Павла Корчагина до ул. Талица (поворот на Порошино));

- ул. Павла Корчагина (от Проезжей до Баумана);

- ул. Баумана (от Павла Корчагина до Семашко);

- ул. Семашко (от Баумана до Искры);

- ул. Искры (от Семашко до границы Кирова).

5 июня с 12 до 18 часов и 6 июня с 05 до 09 часов:

- ул. Урицкая (от Красноармейской до Орловской);

- ул. Орловская (от Урицкого до Казанской).

Ограничения не распространяются на автобусы, перевозящие паломников.

8 июня с 07 часов до окончания шествия колонны:

- от границы Кирова до транспортной развязки и подхода к новому мосту через Вятку;

- новый мост и далее по Дзержинского до Луганской;

- ул. Московская (от Дерендяева до Казанской);

- ул. Горбачева (от Казанской до Лесной);

- ул. Урицкого (от Орловской до Горбачева).

8 июня с 13 часов до окончания шествия колонны:

- ул. Луганская (от площади XX партсъезда до ул. Ломоносова);

- ул. Ломоносова (от Луганской до Московской);

- ул. Московская (от Ломоносова до Казанской);

- ул. Казанская (от Московской до Горбачева).