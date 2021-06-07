Два человека погибли на пожарах в Кикнурском и Тужинском районах

За считанные минуты огонь охватил постройку. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух мужчин в результате пожаров в Кикнурском и Тужинском районах, сообщили в СК РФ по Кировской области.

В пятницу, 4 июня, в 11 часов в селе Беляево Кикнурского района загорелся жилой дом, расположенный на улице Труда. За считанные минуты огонь охватил постройку. При разборе завалов спасатели обнаружили тело 71-летнего мужчины.

В этот же день еще один пожар произошел в селе Коврижата Тужинского района. На улице Заречной загорелся жилой дом. В результате пожара погиб 37-летний мужчина.

- По предварительным данным, причиной пожара в обоих случаях могло стать неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Слободском районе во время пожара погиб двухлетний ребенок. По предварительным данным, взрослых дома в момент трагедии не было, мальчик находился под присмотром старших детей. Читать