В Слободском районе во время пожара погиб двухлетний ребенок

Огонь за считанные минуты охватил деревянное здание. Фото: kirov.sledcom.ru

В Слободском районе возбуждено уголовное дело по факту пожара, в результате которого погиб двухлетний ребенок, сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

Трагедия произошла в пятницу, 4 июня. В деревне Бакули загорелся жилой дом. Огонь за считанные минуты охватил деревянное здание. При разборе завалов спасатели обнаружили тело двухлетнего мальчика.

- По предварительным данным, взрослых дома в момент трагедии не было, мальчик находился под присмотром старших детей, - уточнили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.