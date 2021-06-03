«Портрет Гагарина из 160 тысяч роз»: такой стенд представила одна из компаний на ПМЭФ-2021

Из 80 сортов живых цветов составлено громадное изображение первого космонавта Юрия Гагарина. Фото: facebook.com/uralchem/

В Санкт-Петербурге стартовал второй день 24-го международного экономического форума. Как стало известно «Комсомолке», один из самых ярких и запоминающих стендов представили компании «Уралхим» и «Уралкалий».

Шедевр флористики состоит из 160 тысяч роз. Из 80 сортов живых цветов составлено громадное изображение первого космонавта Юрия Гагарина. А встречают гостей на стенде стюардессы в космических костюмах.

Встречают гостей на стенде стюардессы в космических костюмах. Фото: facebook.com/uralchem/

Такой стенд производителей минеральных удобрений - своего рода поздравление с годом науки и технологий в России и 60-летем полета Гагарина в космос.

Как отмечают гости форума, эффектный стенд с фотобудкой от производителей минеральных удобрений стал самым популярным у гостей форума.

Напомним, что Кировскую область на форуме представляет делегация во главе с губернатором Игорем Васильевым. В рамках ПМЭФ региональное правительство рассчитывает подписать договор о строительстве солнечной электростанции. Читать.